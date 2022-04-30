Пентагон счел «диковинной» информацию России о неонацистах на Украине

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Американское военное ведомство считает «диковинными» заявления российских должностных лиц о неонацистах на Украине. Об этом в пятницу, 29 апреля, на регулярном брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Представитель министерства обороны США усомнился в целях российской спецоперации на Украине, поскольку Киев якобы «не угрожал никакому из национальных интересов» Москвы. По версии Кирби, Россия «подает диковинные сигналы о нацистах на Украине», а также аналогичные сигналы о том, что на территории соседней страны РФ борется с Западом или США.

Как пишет ТАСС, в Соединенных Штатах несколько лет назад на законодательном уровне был вынесен запрет на предоставление американской военной помощи украинскому неонацистскому формированию — полку «Азов».

О том, что на Украине действуют в том числе и неонацисты, множество раз за последнее время писали американские журналисты, а также на этот факт указывали отдельные конгрессмены.

К тому же, накануне в Бундестаге заявили, что Украине и украинским националистам оказывает помощь немецкая неонацистская партия «Третий путь».