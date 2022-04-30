Группа «Би-2» подробно объяснила отмену омского концерта

Фото: roscongress / Кирилл Казачков

Российская музыкальная группа «Би-2» выступила с подробным объяснением отмены концерта коллектива в Омске, заявив, что артисты придерживаются концепции «без политики», и обвинив в срыве площадку. на которой должен был состояться концерт.

Накануне группа отменила свой концерт в сибирском городе за несколько минут до начала из-за патриотического баннера, вывешенного в спорткомплексе «Красная звезда». Отмена мероприятия повлекла за собой шквал критики в адрес коллектива.

В сообщении группы на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» сказано, что администрация площадки не позволила группе провести концерт и разобрала согласованные декорации аккурат перед началом шоу-программы.

— На наших выступлениях всегда собираются люди разных взглядов, которых объединяет любовь к музыке. Наша концепция – без политики, — подчеркнули артисты.

По словам представителей «Би-2», они пытались договориться с администрацией спорткомплекса, однако «не были услышаны». Группа принесла извинения своим поклонникам и обещала уделить максимальное внимание возврату денег, потраченных фанатами коллектива на билеты.

Накануне журналист Андрей Медведев, оценивая новость об отмене выступления певца Сергея Лазарева на концерте «ZaРоссию» в Липецке, отметил, что организаторы подобных мероприятий в первую очередь смотрят на медийность артиста, а не на его позицию.