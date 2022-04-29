Журналист Медведев призвал разделять популярность звезд и их патриотизм

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Известный российский журналист Андрей Медведев в четверг, 28 апреля, заявил, что не стоит путать популярность российских знаменитостей с патриотизмом.

Оценивая новость об отмене выступления певца Сергея Лазарева на концерте «ZaРоссию» в Липецке, публицист отметил, что организаторы подобных мероприятий в первую очередь смотрят на медийность артиста, а не на его позицию.

— Позиция чиновников — пригласить кого-нибудь, лишь бы этот человек был более-менее популярен, чье имя на слуху, — заметил Медведев в интервью журналу «Взгляд».

При этом журналист выразил удивление, что на концерты подобного рода не приглашают настоящих музыкантов-патриотов, которые высказывались о ситуации на Донбассе на протяжении последних восьми лет и делают это до сих пор.

Медведев заметил, что такие новости появляются вовсе не из-за артистов. Он раскритиковал некоторых чиновников, которые пытаются устроить «Голубой огонек» на патриотическом концерте.

Накануне известная российская певица Татьяна Буланова дала развернутое интервью «Вечерней Москве», в которой рассказала о своем патриотизме и подчеркнула, что ей не стыдно жить в России.