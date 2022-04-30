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В Италии рассказали, как евро оказался в российско-американской ловушке

Егор Провоторов
В мире
В Италии рассказали, как евро оказался в российско-американской ловушке
Фото: Pixabay

Европейская валюта может серьезно пострадать в нынешней макроэкономической ситуации из-за ужесточения финансовой политики Соединенных Штатов и зависимости европейских стран от импорта энергоносителей из России, написали итальянские журналисты из газеты Il Giornale.

В данный момент Вашингтон перекладывает издержки высокой инфляции на остальной мир, пользуясь тем, что ЕС присоединился к санкциям против России и взял на себя финансовые риски, сказано в материале, который цитирует РИА Новости.

Так, в Штатах экономика могла перегреться в основном из-за ответных экономических мер на фоне пандемии коронавируса. В Европе же высокая инфляция совпала с экономическим застоем в тот момент, когда Центробанк ЕС оказался в затруднительном положении.

Так получилось, что евро оказался «в ловушке». Валюта вынуждена терпеть инфляцию, а Центробанк союза уже не контролирует ситуацию. К тому же Россия уже не использует евро в качестве альтернативы доллару.

— Он обесценивается на этапе, когда падение курса валюты является не только движущей силой экспорта, но и делает импорт, особенно из России, более дорогостоящим, — пишут обозреватели.

При этом немецкий концерн Uniper заявил, что, несмотря на все проблемы, будет платить за российский газ именно в европейской валюте.

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