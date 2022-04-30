Москвичам рассказали о погоде 30 апреля

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Днем 30 апреля Московский регион будет находиться на периферии антициклона. Об этом рассказали на портале «Метеоновости».

Ожидается, что погода будет облачная, местами пройдет небольшой дождь. Столбики термометров будут показывать в этот день 8-10 градусов тепла, при этом в области будет прохладнее — от плюс 5 до плюс 10 градусов.

30 апреля будет дуть северо-западный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, а влажность воздуха — около 50 процентов.

Ночью в Москве похолодает до 0-2 градусов, подытожили на портале.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что начало мая в Центральной России ожидается прохладным, во второй декаде потеплеет. Третья десятидневка месяца будет умеренно теплой. Ночью температура составит плюс пять–десять градусов, а днем — плюс 16–21.

24 апреля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какую погоду ждать на майских праздниках. По словам синоптика, последняя неделя апреля будет изменчивой. В начале мая ждать тепла не стоит.