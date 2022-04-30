Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидировали

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Спасателям удалось ликвидировать пожар на ГРЭС-2 в селе Ильинском в южной части Сахалина. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе администрации региона.

— Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован, — цитирует заявление ТАСС.

В турбинном отделении Сахалинской ГРЭС-2 утром в субботу, 30 апреля, произошел серьезный пожар. Причиной возгорания стало отключение турбогенератора.

Представители компании подчеркнули, что отключение турбогенератора не повлияло на снабжение потребителей электричеством — оно продолжалось в полном объеме. В результате случившегося никто не пострадал.

Отмечается, что местные власти оперативно отреагировали на инцидент. Глава региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале написал, что поручил министру энергетики области Михаилу Гузенко срочно отправиться на место происшествия, чтобы оценить ситуацию.