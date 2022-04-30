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Москвичам рассказали о графике работ соцучреждений на майские праздники

Полина Долганова
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Москвичам рассказали о графике работ соцучреждений на майские праздники
Специалист центра госуслуг района Красносельский Оксана Попова / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

График работы социальных учреждений изменится в Москве на майские праздники.

Так, 1 и 9 мая районные офисы «Мои документы» работать не будут. Работу продолжат флагманские центры на севере, юге, востоке и юго-западе Москвы. Районные офисы будут работать с 08:00 до 20:00. При этом флагманы и Дворец госуслуг можно будет посетить с 10:00 до 22:00.

С 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая отделы по вопросам миграции и центры занятости населения приостановят свою работу.

Кроме того, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая принимать москвичей не будут отделы ЗАГСов. Заключить брак во дворцах бракосочетания № 1, 3 и 4 можно во все праздничные дни, кроме 1 и 9 мая.

Также сообщается, что поликлиники для взрослых 1-2 и 8-10 мая будут функционировать в период с 09:00 до 16:00. Детские поликлиники будут работать с 09:00 до 15:00.

Участковые ветеринарные лечебницы и станции по борьбе с болезнями питомцев продолжат работать в штатном режиме, рассказали на сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что Московский зоопарк на час продлит время работы и откроет два дополнительных входа для посетителей с 1 мая. Об этом сообщили в пресс-центре зоосада. Теперь зоопарк будет работать с 09:00 до 21:00, а попасть в него, помимо главного входа, можно будет через метро «Баррикадная» и через детский зоопарк. Эти дополнительные входы будут закрываться в 20:00.

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