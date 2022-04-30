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Le Figaro: Французы чувствуют истощение из-за украинских беженцев

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Le Figaro: Французы чувствуют истощение из-за украинских беженцев
Фото: Unsplash

Многие граждане Франции, которые приютили у себя беженцев с Украины, начинают чувствовать разочарование и истощение. Об этом пишет газета Le Figaro.

По данным местного управления по иммиграции и интеграции, всего около 70 тысяч жителей Украины получают сейчас госпособие во Франции. Размер выплаты составляет 426 евро в месяц.

По словам француженки Софи Ажье, она предоставила семье с Украины студию рядом со своим домом. Ей пришлось снабдить беженцев товарами первой необходимости и разными продуктами.

— Мы не задумывались о том, что на помощь им придется затрачивать бесконечное время и средства, — рассказала она.

В свою очередь француз Жан-Мишель Алликс из Бордо в марте поселил у себя пятерых украинцев. По его словам, ежемесячно он стал тратить на 1300 евро больше, чем обычно.

Жительница Ниццы Коринн Пелиссье, также оказавшая помощь украинцам, пожаловалась, что в ее семье больше нет интимной обстановки, так как все свободное время она проводит с новыми жильцами, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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