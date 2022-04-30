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В Москве определили типичный автомобиль пьяного водителя

Полина Долганова
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В Москве определили типичный автомобиль пьяного водителя
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

В столице определили, как выглядит типичный автомобиль пьяного водителя.

Так, наиболее часто сотрудники ГИБДД останавливали и ловили при вождении в нетрезвом виде водителей автомобилей ВАЗ. Эта марка машин в данном сегменте нарушений ПДД встречалась в 28 процентах случаев.

На втором и третьем местах в рейтинге расположились марки Toyota и Hyundai. На них приходится 11 и 6 процентов случаев таких нарушений.

Чаще всего в авариях встречаются машины, которым от 10 до 15 лет. Также виновниками аварий часто являются водители каршеринговых авто и мотоциклов.

Среди двухколесного транспорта в ДТП чаще всего попадали марки «Иж», «Урал» и Yamaha, передает «Мослента».

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на пять процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше двадцати лет. На втором месте — водители старше сорока пяти лет.

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