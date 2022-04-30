Российская артиллерия поразила почти 390 украинских объектов за ночь

Фото: Минобороны РФ

Прошедшей ночью российская артиллерия поразила еще 389 военных объектов на Украине, в том числе склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

— Артиллерийскими подразделениями в течение ночи поражено 389 объектов противника. В их числе 35 пунктов управления, 41 опорный пункт, 169 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 33 позиции артиллерии, а также 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, — приводятся слова Конашенкова на официальной странице Министерства обороны РФ в социальной сети «ВКонтакте».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.