Около 500 вагонов газа могут взорваться в Польше из-за санкций

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Около 500 вагонов сжиженного газа могут взорваться в Польше по причине санкций, введенных против дочки компании «Новатэк» Novatek Green Energy. Об этом стало известно в субботу, 30 апреля.

— Очень реальная опасность связана с лишением компании контроля и невозможностью дальнейшей транспортировки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным газом, которые легально въехали на польскую территорию, — говорится в заявлении компании.

Уточняется, что выброс газа в атмосферу может произойти в случае долгого простоя вагонов на путях и роста давления газа в цистернах.

Для предотвращения инцидента газ должен оперативно отправиться в перегрузочные терминалы.

При этом компания Novatek Green Energy не может предпринимать никаких действий в данной ситуации из-за введенных против нее санкций, передает РИА Новости.

До этого правительство Польши обязало Novatek Green Energy передать свою инфраструктуру под управление местным компаниям. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил официальный представитель правительства страны Петр Мюллер. Соответствующее решение было принято на фоне попадания «Новатэка» в польский санкционный список.

Мюллер рассказал, что польский премьер Матеуш Моравецкий на основании закона о кризисном управлении обязал государственные компании PGNiG, PSG, Gaz-System подать газ в сети, которыми владеет российская компания.