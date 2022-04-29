Польша обязала «Новатэк» передать газотранспортную инфраструктуру из-за санкций

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Правительство Польши обязало дочку российского «Новатэка» Novatek Green Energy передать свою инфраструктуру под управление местным компаниям. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил официальный представитель правительства страны Петр Мюллер.

Соответствующее решение было принято на фоне попадания «Новатэка» в польский санкционный список.

Мюллер рассказал, что польский премьер Матеуш Моравецкий на основании закона о кризисном управлении обязан государственные компании PGNiG, PSG, Gaz-System подать газ в сети, которыми владеет российская компания, передает РИА Новости.

Со временем Европа сумеет отказаться от российской нефти, но прекратить импорт газа в ближайшей перспективе она не сможет. Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По словам собеседника «ВМ», на поиск альтернативных поставщиков газа и создание инфраструктуры уйдет несколько лет.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях.