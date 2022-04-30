Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог рассказала, чем нужно запивать шашлык для лучшего усвоения белка

Анастасия Колоскова
Общество
Диетолог рассказала, чем нужно запивать шашлык для лучшего усвоения белка
Фото: Unsplash

Шашлык из мяса следует запивать ананасовым соком, который помогает в расщеплении и усвоении белка. Об этом рассказала врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова.

— В ананасе есть вещество — бромелаин, протеолитический фермент, который способствуют расщеплению и усвоению белка. Кроме того, он делает мясо мягче, поэтому пищеварение облегчается, особенно если вдруг вы съели шашлыка слишком много, — пояснила специалист.

При этом Денисова предупредила об опасности злоупотребления пакетированным соком, так как он содержит большое количество сахара. Поэтому, по ее словам, лучше отдать предпочтение свежевыжатому соку ананаса, который следует разбавить водой, или ломтику свежего фрукта. Диетолог также добавила, что мясо можно запивать красным сухим вином, однако допускается не более одного-двух бокалов напитка.

Эксперт не рекомендует употреблять с мясом сладкие газированные напитки, так как они усиливают ощущение тяжести в желудке и провоцируют отрыжку или изжогу, пишет агентство городских новостей «Москва».

Медики НИИ питания РАМН рассказали, какие правила лучше соблюдать при готовке шашлыка, чтобы не создавать дополнительную нагрузку для желудка.

Здоровье Врачи советы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте