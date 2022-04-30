Диетолог рассказала, чем нужно запивать шашлык для лучшего усвоения белка

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Шашлык из мяса следует запивать ананасовым соком, который помогает в расщеплении и усвоении белка. Об этом рассказала врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова.

— В ананасе есть вещество — бромелаин, протеолитический фермент, который способствуют расщеплению и усвоению белка. Кроме того, он делает мясо мягче, поэтому пищеварение облегчается, особенно если вдруг вы съели шашлыка слишком много, — пояснила специалист.

При этом Денисова предупредила об опасности злоупотребления пакетированным соком, так как он содержит большое количество сахара. Поэтому, по ее словам, лучше отдать предпочтение свежевыжатому соку ананаса, который следует разбавить водой, или ломтику свежего фрукта. Диетолог также добавила, что мясо можно запивать красным сухим вином, однако допускается не более одного-двух бокалов напитка.

Эксперт не рекомендует употреблять с мясом сладкие газированные напитки, так как они усиливают ощущение тяжести в желудке и провоцируют отрыжку или изжогу, пишет агентство городских новостей «Москва».

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