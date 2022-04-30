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Номер маршрута автобуса от станции МЦД Подольск до Сахарово изменится с 3 мая

Полина Долганова
Город
Номер маршрута автобуса от станции МЦД Подольск до Сахарово изменится с 3 мая
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Номер маршрута автобуса от станции МЦД Подольск до Многофункционального миграционного центра (Сахарово) изменится с 3 мая. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщили Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Теперь маршрут будет работать по столичным тарифам и под номером МЦ3.

До этого сообщалось, что режим работы автобусов поменяется 30 апреля в центре Москвы, на Ленинградском проспекте и Ходынском поле в связи с проведением мотофестиваля. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Так, автобус № 207 работать не будет, а автобусы м2, м9 и № 322 будут курсировать на двух участках. Кроме того, у автобусов м32, т54, т18, т56, т65, № 318, 22 будут изменены маршруты.

Также стало известно, что в период с 30 апреля по 9 мая на участке Люблинско-Дмитровской линии метро «Дубровка» — «Волжская» не будут ходить поезда в связи с проведением работ по созданию пересадки между салатовой веткой и Большой кольцевой линией (БКЛ).

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