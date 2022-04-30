В Москве начался мотопарад в честь открытия мотосезона
Мотопарад стартовал в столице в субботу, 30 апреля. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Колонна мотоциклистов будет двигаться от проспекта Академика Сахарова до парка «Ходынское поле». В пункте назначения для участников подготовили развлекательную программу.
По словам главы дептранса Максима Ликсутова, с 2010 года количество мотоциклистов в городе увеличилось в 2,3 раза и составило более 100 тысяч человек.
— При этом по сравнению с 2011 годом количество погибших в ДТП с участием мототранспорта снизилось почти в два раза, за последние три года — в 1,5 раза, — добавил он.
Ликсутов подытожил, что мотопарад поможет москвичам ближе познакомиться с мотокультурой.
До этого в связи с ростом числа автомобилей на дорогах Москвы и грядущими майскими праздниками департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы напомнил жителям города основные правила безопасности на проезжей части.