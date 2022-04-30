Дата-центр «Яндекса» в Финляндии начал работать в режиме резервного питания

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Дата-центр «Яндекса» в городе Мянтсяля в Финляндии начал работать в режиме энергоснабжения от своих генераторов. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

Такая мера будет действовать до тех пор, пока компания не заключит новый договор с поставщиком энергии.

— Дата-центр в Финляндии продолжает работать. Все наши сервисы работают в штатном режиме, — цитирует заявление РИА Новости.

Дата-центр компании был построен в 2014 году. Используемая в центре система охлаждения позволяет компании отапливать местные жилые дома с помощью энергии от серверов. Таким образом «Яндекс» возмещает часть трат на электрическую энергию.

Недавно стало известно, что компания VK договорилась о покупке сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». Для совершения сделки компаниям необходимо получить согласования от корпоративных и регулирующих органов, в том числе от Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

14 апреля экс-глава медиасервисов «Яндекса» Артем Савиновский был назначен генеральным директором компании в России.