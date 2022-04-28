Компания VK договорилась о покупке «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен»

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Компания VK договорилась о покупке сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». Об этом сообщили в пресс-службе компании в четверг, 28 апреля.

— 28 апреля 2022 г. VK Company Limited объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с «Яндексом» по приобретению сервиса агрегирования новостей «Яндекс.Новости» и рекомендательной платформы «Яндекс.Дзен», — говорится в сообщении.

Для совершения сделки компании должны получить соответствующие согласования от корпоративных и регулирующих органов, в том числе от Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В пресс-службе отметили, что все подробности сделки будут раскрыты позже, передает РИА Новости.

25 апреля стало известно, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покупает социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. По словам бизнесмена, он стремится придерживаться политики полной свободы слова и собирается сделать так, чтобы чтобы люди могли свободно говорить в рамках закона.

Позже были названы причины, по которым сделка Илона Маска с Twitter может сорваться.