«Устали многие»: Захарова рассказала о «бегстве» политиков из Белого дома

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что члены администрации нынешнего президента США Джо Байдена в спешке покидают Белый дом. Об этом она написала в субботу, 30 апреля, на своей странице в Telegram.

По ее словам, поводом для бегства послужили упаднические настроения политиков на фоне отсутствия доверия к американскому лидеру.

Захарова добавила, что среди тех, кто «внезапно захотел отдохнуть», оказался помощник президента Штатов по нацбезопасности Далип Сингх.

— И, как оказалось, устали там за год многие. По сообщениям американских СМИ, в отставку уходит старший советник Байдена по связям с общественностью Седрик Ричмонд... — также написала представитель МИД РФ.

Она подытожила, что в скором времени Белый дом может покинуть и старший советник Байдена Джин Маккарти.

До этого экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что сегодняшняя американская власть несет ответственность за высокую инфляцию и рост цен на бензин, а нынешний президент Штатов Джо Байден лично убил «американскую мечту». По словам бывшего президента, он мог бы предотвратить российскую спецоперацию на Украине, если бы в настоящее время был у власти.

В свою очередь ведущий программы The Next Revolution на телеканале Fox News Стив Хилтон заявил, что ни один лидер США не наносил стране столько ущерба, сколько нанес Байден.