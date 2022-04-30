В США заявили о наступлении диктатуры

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Бывший член конгресса Тулси Габбард заявила, что предложение Министерства внутренней безопасности США создать орган по противодействию дезинформации соответствует диктатуре.

— Подобное можно наблюдать при диктатуре. И причина, почему такое наблюдается при диктатуре, заключается в том, что они боятся нас. Они боятся людей, — сказала политик.

По словам Габбард, новый орган позволит манипулировать людьми. Он будет финансироваться из бюджета за счет налоговых поступлений, а главной его задачей экс-конгрессмен видит пропаганду и цензуру.

Она отметила, что эта инициатива не новая и правительство уже занималось подобным. По ее словам, сейчас процесс делают официальным. Габбард добавила, что в этом есть и положительная сторона — так, власти раскрыли свои намерения, и у граждан есть возможность отказаться от этого решения, передает РИА Новости.

29 апреля телеведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что президент Джо Байден не осознает, насколько опасно положение дел из-за ситуации на Украине, и призвал отстранить его от власти.

По словам ведущего, на фоне постоянных выплат Украине экономика США стремительно ухудшается. Так, в стране уже наблюдается рекордная инфляция, а перебои с продовольствием и энергоресурсами грозят рецессией.