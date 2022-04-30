Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В США заявили о наступлении диктатуры

Александр Афонин
В мире
В США заявили о наступлении диктатуры
Фото: Unsplash

Бывший член конгресса Тулси Габбард заявила, что предложение Министерства внутренней безопасности США создать орган по противодействию дезинформации соответствует диктатуре.

— Подобное можно наблюдать при диктатуре. И причина, почему такое наблюдается при диктатуре, заключается в том, что они боятся нас. Они боятся людей, — сказала политик.

По словам Габбард, новый орган позволит манипулировать людьми. Он будет финансироваться из бюджета за счет налоговых поступлений, а главной его задачей экс-конгрессмен видит пропаганду и цензуру.

Она отметила, что эта инициатива не новая и правительство уже занималось подобным. По ее словам, сейчас процесс делают официальным. Габбард добавила, что в этом есть и положительная сторона — так, власти раскрыли свои намерения, и у граждан есть возможность отказаться от этого решения, передает РИА Новости.

29 апреля телеведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что президент Джо Байден не осознает, насколько опасно положение дел из-за ситуации на Украине, и призвал отстранить его от власти.

По словам ведущего, на фоне постоянных выплат Украине экономика США стремительно ухудшается. Так, в стране уже наблюдается рекордная инфляция, а перебои с продовольствием и энергоресурсами грозят рецессией.

Политика Джо Байден США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте