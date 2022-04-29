Ведущий Fox News Карлсон призвал отстранить Байдена от власти

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Военная помощь Украине вылилась в серьезные проблемы для США, а президент Джо Байден явно не осознает, насколько опасно положение дел. Об этом заявил телеведущий Fox News Такер Карлсон в пятницу, 29 апреля.

— Так продолжаться не может. Мы находимся на грани ядерного конфликта со страной, которая угрожает применить против нас ядерное оружие. И мы рассчитываем, что у этого человека достаточно навыков мелкой моторики, чтобы не дать нам всем погибнуть, — сказал журналист.

По словам ведущего, на фоне постоянных выплат Украине экономика США стремительно ухудшается. Так, в стране уже наблюдается рекордная инфляция, а перебои с продовольствием и энергоресурсами грозят рецессией.

Реакция же Байдена на происходящее, утверждает сотрудник Fox News, лишь удивляет. Поведение американского лидера в момент такого острого кризиса безрассудно и даже невменяемо, передает слова Карлсона РИА Новости.

28 апреля появилась информация, что Белый дом намерен запросить у Конгресса США еще 33 миллиарда долларов на оказание поддержки Украине. Запрошенное финансирование включает 8,5 миллиарда долларов на восстановление экономики и три миллиарда — на гуманитарные цели.

27 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что на любое вмешательство в ситуацию на Украине со стороны Россия даст молниеносный ответ. По словам Путина, все задачи спецоперации на Украине будут безусловно выполнены, чтобы в исторической перспективе гарантировать мир и безопасность жителям России и Донбасса.