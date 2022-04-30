Около двух тысяч человек приняли участие в мотопараде в Москве

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Россия, Москва, Садовое кольцо Карта всех событий

Участие в мотопараде по Садовому кольцу в Москве приняли две тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 30 апреля.

— Сегодня мы вместе с двумя тысячами мотоциклистов открыли мотосезон, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Он отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мотопарад прошел с соблюдением всех правил безопасности. На протяжении маршрута колонну сопровождали сотрудники УГИБДД по Москве. Движение транспорта на Садовом кольце ограничили, а после проезда мотоциклистов улицу открыли для автомобилей, отметил Дептранс.

До этого стало известно, что в столице стартовал мотопарад. Колонна участников двигалась от проспекта Академика Сахарова до парка «Ходынское поле».

В конечной точке для участников подготовили развлекательную программу. Ликсутов отметил, что с 2010 года количество мотоциклистов в городе увеличилось более чем в два раза и составило 100 тысяч человек. По его словам, мотопарад поможет москвичам ближе познакомиться с мотокультурой.