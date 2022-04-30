Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Около двух тысяч человек приняли участие в мотопараде в Москве

Александр Афонин
Город
Около двух тысяч человек приняли участие в мотопараде в Москве
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, Садовое кольцо Карта всех событий

Участие в мотопараде по Садовому кольцу в Москве приняли две тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 30 апреля.

— Сегодня мы вместе с двумя тысячами мотоциклистов открыли мотосезон, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Он отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мотопарад прошел с соблюдением всех правил безопасности. На протяжении маршрута колонну сопровождали сотрудники УГИБДД по Москве. Движение транспорта на Садовом кольце ограничили, а после проезда мотоциклистов улицу открыли для автомобилей, отметил Дептранс.

До этого стало известно, что в столице стартовал мотопарад. Колонна участников двигалась от проспекта Академика Сахарова до парка «Ходынское поле».

В конечной точке для участников подготовили развлекательную программу. Ликсутов отметил, что с 2010 года количество мотоциклистов в городе увеличилось более чем в два раза и составило 100 тысяч человек. По его словам, мотопарад поможет москвичам ближе познакомиться с мотокультурой.

Мотоциклы Москва Парады
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте