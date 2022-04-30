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Историк Стеценко раскрыл самые популярные теории о смерти Адольфа Гитлера

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Историк Стеценко раскрыл самые популярные теории о смерти Адольфа Гитлера
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) опубликовала архивные данные о самоубийстве Адольфа Гитлера в 1945 году. Речь идет о документах из дела бывшего пилота фюрера — Ганса Баура, который поведал о том, что происходило в берлинском бункере до и после самоубийства главы Третьего рейха. «Вечерняя Москва» решила узнать самые популярные конспирологические теории, связанные с немецким вождем.

Согласно разархивированным источникам, окружение Гитлера не догадывалось о намерениях своего лидера до конца апреля 1945 года. Баур в своих показаниях сообщил, что за несколько часов до смерти фюрер выразил свою признательность ему за преданность и подарил одно из полотен Рембрандта. Также бывший пилот напомнил о последних словах фюрера, когда он признался, что его солдаты «больше не могут держаться», а он «не в силах это выносить».

Баур признался, что живым видел Гитлера 30 апреля около 18:00–19:00. После ему сообщили о гибели фюрера.

По словам публициста и сценариста документальных фильмов о Великой Отечественной войне Александра Стеценко, одной из самых распространенных теорий является та, согласно которой Гитлер не убивал себя, а был эвакуирован из Берлина на подводной лодке в Аргентину, где встретил свою старость:

— Была информация, что якобы его там даже видели, но нет никаких подтверждений. Родилась она, потому что в свое время к берегам Аргентины плавали немецкие подводные лодки, но доказательств присутствия на их борту фюрера до сих пор нет.

Касаемо опубликованных ФСБ данных, они, по словам эксперта, являются дополнительным «кирпичом» в теории о том, что Гитлер все же покончил с собой:

— Об этом в личном дневнике писал адъютант фюрера. Он рассказывал, что Гитлер сначала помог уйти из жизни своей супруге – Еве Браун, а потом и себя убил. Более того, на этот счет имеются свидетельские показания.

Самым безумным, по мнению собеседника «ВМ», является предположение, что у главы Третьего рейха были двойники, чьи останки нашли на месте его «гибели»:

— Это все конспирологические теории, потому что Гитлер был достаточно смелым человеком, который прошел войну и вряд ли бы опускался до того, чтобы нанимать себе дублеров.

По словам эксперта, среди историков вызывает жаркие споры теория о том, что в последние годы существования Третьего рейха соратник и личный секретарь Гитлера Мартин Борман предал фюрера и перешел на сторону советских спецслужб:

— Очень забавно, что о предательстве Бормана в свое время сообщила довольно значимая фигура для Германии — представитель немецкой разведки Рейнхард Гелен. И поводов не доверять ему не так уж и много, так как это первое лицо в военной разведке ФРГ.

Более того, согласно записям Гелена, могила Мартина Бормана расположена в Москве, заключил собеседник «ВМ».

ФСБ Адольф Гитлер Германия
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