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Мясников назвал опасные для самолечения лекарства

Александр Афонин
Общество
Мясников назвал опасные для самолечения лекарства
Фото: Youtube / Россия 1

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие лекарства противопоказаны для самостоятельного приема.

— У вас поднялось давление, и вам все говорят: возьмите под язык то-то и то-то. Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берете, и давление падает. А потом — инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления, — сказал специалист.

По его словам, наибольшую опасность представляют «таблетки под язык» для снижения давления. При неправильном приеме они зачастую приводят к увеличению рисков инфаркта, инсульта и острой почечной недостаточности.

Помимо этого, из-за резкого понижения давления они способны привести к критическому состоянию. Врач отметил, что подобные препараты запрещены для самостоятельного применения во всем мире. Их следует убрать из домашней аптечки, отметил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

До этого Мясников предупредил о неочевидном симптоме, который может указывать на инфаркт. По его словам, жжение в верхней части живота является признаком сердечного приступа.

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