Жителям столицы рассказали о занятиях в центрах московского долголетия

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Сразу 13 новых центров московского долголетия, созданных для общения горожан старшего поколения, начали работу в столице в апреле. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 30 апреля.

Так, до этого в городе действовал 21 центр, а до конца года число клубных пространств увеличится до 71. Клубы позволяют москвичам старше 55 лет общаться и заниматься любимым делом.

Для горожан доступны свыше 50 направлений деятельности: различных вида творчества, фитнеса и кулинарии, иностранных языков, информационных технологий и финансовой грамотности. При этом в настоящее время таких тематических объединений уже более тысячи.

Посетители центров могут не только записаться в любой интересующий их клуб, но и организовать собственный в любом из 34 центров, передает официальный сайт мэра Москвы.

30 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте летнего сезона проекта «Московское долголетие». По его словам, теперь москвичи старшего возраста смогут встречаться на свежем воздухе с друзьями и активно проводить время.

Глава города отметил, что с момента, когда проект вернулся в офлайн-формат, с конца марта, число участников занятий возросло в пять раз. Весь летний сезон в городских парках будут идти бесплатные занятия фитнесом, гимнастикой, скандинавской ходьбой, мастер-классы по здоровому образу жизни.