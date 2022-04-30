Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Жителям столицы рассказали о занятиях в центрах московского долголетия

Анастасия Колоскова
Город
Жителям столицы рассказали о занятиях в центрах московского долголетия
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Сразу 13 новых центров московского долголетия, созданных для общения горожан старшего поколения, начали работу в столице в апреле. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 30 апреля.

Так, до этого в городе действовал 21 центр, а до конца года число клубных пространств увеличится до 71. Клубы позволяют москвичам старше 55 лет общаться и заниматься любимым делом.

Для горожан доступны свыше 50 направлений деятельности: различных вида творчества, фитнеса и кулинарии, иностранных языков, информационных технологий и финансовой грамотности. При этом в настоящее время таких тематических объединений уже более тысячи.

Посетители центров могут не только записаться в любой интересующий их клуб, но и организовать собственный в любом из 34 центров, передает официальный сайт мэра Москвы.

30 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте летнего сезона проекта «Московское долголетие». По его словам, теперь москвичи старшего возраста смогут встречаться на свежем воздухе с друзьями и активно проводить время.

Глава города отметил, что с момента, когда проект вернулся в офлайн-формат, с конца марта, число участников занятий возросло в пять раз. Весь летний сезон в городских парках будут идти бесплатные занятия фитнесом, гимнастикой, скандинавской ходьбой, мастер-классы по здоровому образу жизни.

Пожилые люди Московское долголетие Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте