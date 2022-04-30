ДТП с участием трех автомобилей произошло на западе Москвы

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Звенигородская эстакада Карта всех событий

Авария с участием трех автомобилей произошла на Звенигородской эстакаде в районе 2-го Силикатного проезда. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На Звенигородской эстакаде, в районе 2-го Силикатного проезда столкнулись три автомобиля, в результате один из них опрокинулся, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место инцидента прибыли сотрудники оперативных служб города. Движение в сторону ТТК временно осуществляется по одной полосе из четырех. Водителей призвали быть внимательными и выбирать пути объезда, передает Дептранс.

До этого стало известно, что в Зеленограде произошла авария с участием рейсового автобуса и иномарки. Машины столкнулись на Центральном проспекте Зеленограда недалеко от здания ЗАГСа. Медицинская помощь потребовалась семи пассажирам.

29 марта в Москве обнародовали статистику по количеству ДТП за последние пять лет. Уточняется, что за этот период количество очагов аварийности в городе ежегодно сокращалось.