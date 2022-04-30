ДТП произошло на Шипиловской улице в Москве

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Шипиловская улица, 25 Карта всех событий

На Шипиловской улице в районе дома 25 произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом в субботу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На месте инцидента, как уточняется, работают сотрудники оперативных служб. Отмечается, что движение в сторону Шипиловского проезда временно осуществляется по одной полосе. Москвичей призвали по возможности выбирать пути объезда, передает Дептранс.

До этого стало известно, что на западе Москвы произошло ДТП с участием трех автомобилей. Инцидент случился на Звенигородской эстакаде в районе 2-го Силикатного проезда. В результате столкновения одна из машин опрокинулась.

30 апреля на Щелковском шоссе столкнулись две иномарки, в результате чего пассажир одной из них погиб. По данным прокуратуры, ДТП спровоцировал водитель автомобиля «Мерседес-Бенц С200», который на большой скорости выехал на перекресток с Щелковским шоссе и столкнулся с машиной марки «Мерседес-Бенц Е200».