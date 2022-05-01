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Более 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова
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Более 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Свыше 50 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали десять рейсов и пять отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны шесть рейсов и двадцать два отменили. А в аэропорту Внуково задержаны шесть рейсов и два отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Росавиация до 7 мая продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов России, расположенных в центральной части и на юге страны. Ограничения распространяются на авиагавани в Анапе, Курске, Липецке, Белгороде и других городах.

Адвокат Елена Пономарева объяснила, как вернуть деньги за авиабилеты. Она сообщила, что возможность возврата денег за несостоявшийся перелет зависит от того, по какой причине пассажир отказывается от услуги, а также от типа авиабилета.

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