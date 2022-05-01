Более 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Свыше 50 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали десять рейсов и пять отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны шесть рейсов и двадцать два отменили. А в аэропорту Внуково задержаны шесть рейсов и два отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО