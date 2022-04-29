Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлили до 7 мая
Росавиация до 7 мая продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов России, расположенных в центральной части и на юге страны. Об этом стало известно в пятницу, 29 апреля.
Ограничения распространяются на авиагавани в Анапе, Курске, Липецке, Белгороде и других городах.
Недавно сообщалось, что членство авиакомпании «Аэрофлот» в международном альянсе SkyTeam было приостановлено. SkyTeam и «Аэрофлот» сейчас работают над минимизацией воздействия данных решений на клиентов компании.
Ограничения на полеты в некоторые российские города были введены в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.