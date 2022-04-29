Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлили до 7 мая

Полина Долганова
Общество
Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлили до 7 мая
Фото: Unsplash

Росавиация до 7 мая продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов России, расположенных в центральной части и на юге страны. Об этом стало известно в пятницу, 29 апреля.

Ограничения распространяются на авиагавани в Анапе, Курске, Липецке, Белгороде и других городах.

Недавно сообщалось, что членство авиакомпании «Аэрофлот» в международном альянсе SkyTeam было приостановлено. SkyTeam и «Аэрофлот» сейчас работают над минимизацией воздействия данных решений на клиентов компании.

Ограничения на полеты в некоторые российские города были введены в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Росавиация Ограничения Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Все мнения
О проекте