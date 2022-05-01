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Названы десять продуктов для снижения артериального давления

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Названы десять продуктов для снижения артериального давления
Фото: Pexels

По словам врачей, зачастую гипертония связана с особенностями образа жизни. Выбор рациона может отразиться на артериальном давлении.

Специалисты отметили, что эластичность сосудов с возрастом снижается и сердцу приходится работать с большим усилием, чтобы прокачать кровь. Это приводит к планомерному увеличению артериального давления.

Медики сообщили, что показатель можно изменить, если отказаться от ряда вредных привычек. Например, нужно исключить сладкое и ограничить употребление соли. Также важно вести подвижный образ жизни, отказаться от жирной пищи, курения и алкоголя.

Кроме того, существует ряд продуктов, которые можно включить в меню, чтобы занизить давление. К ним относятся жирные сорта рыбы, овощи, льняное масло, куркума, йогурт, чеснок, шоколад, миндаль, грибы и бобовые, сообщается на портале En Son Haber.

Специалисты рассказали о шести способах, которые помогут избавиться от гипертонии — синдрома повышения систолического артериального давления.

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