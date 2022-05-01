Украина предложила КНР стать гарантом безопасности

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Украинские власти изучают возможности получения гарантий безопасности от постоянных членов Совета безопасности ООН, включая КНР. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью китайскому агентству Синьхуа.

— Раньше мы рассматривали «Будапештский меморандум» как важный критерий безопасности для Украины, но, к сожалению, настоящей безопасности Украине он не принес, — отметил он.

Министр заявил, что сейчас Украина изучает возможности получения гарантий безопасности от постоянных членов СБ ООН и других крупных государств, включая Китай.

Кулеба подчеркнул, что предложение КНР стать одним из гарантов безопасности Украины является знаком уважения и доверия к стране.

Также он заявил, что ситуация с безопасностью в Европе улучшится, только когда Россия покажет действиями, что не намерена создавать угрозу для европейских стран, то есть выведет свои войска с Украины.

В начале апреля лава Кулеба потребовал от стран — участников Североатлантического альянса (НАТО) поставить в Киев оружие. По его словам, нынешнюю украинскую повестку можно назвать очень простой.