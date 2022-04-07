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Кулеба потребовал от стран НАТО предоставить Киеву оружие

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кулеба потребовал от стран НАТО предоставить Киеву оружие
Фото: kmu.gov.ua

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от стран-участников Североатлантического альянса (НАТО) поставить в Киев оружие. Об этом министр заявил в четверг, 7 апреля.

По его словам, нынешнюю украинскую повестку можно назвать очень простой.

— В ней только три пункта — это оружие, оружие и оружие, — сказал Кулеба.

Он добавил, что основная помощь Украине должна заключаться в том, что снабдить ее всем необходимым.

Кулеба также призвал «союзников отложить сомнения» и дать Украине то, что ей нужно, передает ТАСС.

Накануне Соединенные Штаты отгрузили для передачи Украине 100 первых беспилотных дронов-камикадзе Switchblade. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

6 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что оружие, которое Запад поставляет Киеву, не помешает вооруженным силам России достичь целей в рамках спецоперации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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