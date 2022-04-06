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Пентагон: США отправили на Украину первую партию дронов-камикадзе

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
Пентагон: США отправили на Украину первую партию дронов-камикадзе
Фото: defense.gov

Соединенные Штаты отгрузили для передачи Украине 100 первых беспилотных дронов-камикадзе Switchblade. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

— Сто беспилотных летательных аппаратов Switchblade... мы уже отправили из наших запасов, — заявил он.

Кирби также добавил, что Украина либо уже получила барражирующие боеприпасы Switchblade, либо дроны направляются туда.

На данный момент американские военные обучают небольшую группу солдат ВСУ обращению с беспилотниками. На это, по словам официального представителя Пентагона, уйдет около двух дней.

Кирби резюмировал, что не знает о «другой американской системе», которая планируется к передаче или уже передана Украине и в то же время требует дополнительной подготовки для ее использования, передает РИА Новости.

Украина 25 марта получила первую партию военной помощи США в рамках пакета на 800 миллионов долларов. Три дополнительных рейса ожидались в ближайшие дни.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией.

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