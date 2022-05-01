Следователи СК России обнаружили факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя

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Военные следователи Следственного комитета России зафиксировали факт затопления гражданских судов в акватории Мариуполя. Об этом сообщили РИА Новости в воскресенье, 1 мая.

Сотрудники Следственного комитета провели работы по осмотру катера Военно-морских сил Украины «Кременчуг», который оставили у причала. Также, следователи изучили остов военного корабля «Донбасс», уничтоженного при пожаре.

Сотрудниками СК было обнаружено гражданское судно. Оно было затоплено боевиками недалеко от порта.

Помимо этого, группа следователей осмотрела территории акватории и порта, зафиксировав факты минирования, передает агентство.

22 апреля в Минобороны России заявили, что ситуация в Мариуполе нормализовалась. По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, мирные жители могут безопасно передвигаться по улицам города.

30 апреля в порту Мариуполя началась подготовка к возобновлению работы. Сотрудники порта чистят причалы и осматривают уцелевшую технику на предмет пригодности.