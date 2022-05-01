Следователи СК России обнаружили факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Военные следователи Следственного комитета России зафиксировали факт затопления гражданских судов в акватории Мариуполя. Об этом сообщили РИА Новости в воскресенье, 1 мая.
Сотрудники Следственного комитета провели работы по осмотру катера Военно-морских сил Украины «Кременчуг», который оставили у причала. Также, следователи изучили остов военного корабля «Донбасс», уничтоженного при пожаре.
Сотрудниками СК было обнаружено гражданское судно. Оно было затоплено боевиками недалеко от порта.
Помимо этого, группа следователей осмотрела территории акватории и порта, зафиксировав факты минирования, передает агентство.
22 апреля в Минобороны России заявили, что ситуация в Мариуполе нормализовалась. По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, мирные жители могут безопасно передвигаться по улицам города.
30 апреля в порту Мариуполя началась подготовка к возобновлению работы. Сотрудники порта чистят причалы и осматривают уцелевшую технику на предмет пригодности.