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Порт в Мариуполе начали приводить в порядок

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Порт в Мариуполе начали приводить в порядок
Фото: shutterstock

В порту Мариуполя началась подготовка к возобновлению работы. Об этом стало известно в субботу, 30 апреля.

Сотрудники порта чистят причалы, а на территории можно наблюдать погрузочную технику. Представители персонала также приступили к осмотру уцелевшей техники на предмет пригодности.

В порту работают отряды МЧС ДНР, которые выявляют на территории взрывоопасные предметы, передает РИА Новости.

26 апреля президент РФ Владимир Путин согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с «Азовстали» в Мариуполе. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что этот вопрос предстоит обсудить управлению ООН по координации гуманитарных вопросов и Минобороны РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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