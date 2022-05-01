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В АТОР рассказали, какие страны упростили правила въезда для туристов с 1 мая

Александр Афонин
Общество
В АТОР рассказали, какие страны упростили правила въезда для туристов с 1 мая
Фото: Pexels

Власти популярных курортных стран в преддверии летнего сезона решили отменить ряд ограничений на въезд с 1 мая. Какие страны стали доступнее, рассказали на портале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ряд стран Азии упростил процедуру приезда туристов. В Таиланде непривитым путешественникам достаточно сдать за трое суток до поездки ПЦР-тест. В этом случае нет необходимости в карантине.

Если же туристы не сдали анализы, то придется провести пять дней в отеле. Привитые или переболевшие туристы смогут просто показать справку о вакцинации или перенесенной болезни.

Малайзия освободила путешественников от сдачи антиген-тестов по приезде в страну. Вакцинированные гости смогут беспроблемно путешествовать.

Армения и Киргизия с 1 мая отменяют все коронавирусные ограничения для россиян. У туристов не будут требовать для въезда сертификат о вакцинации и результаты ПЦР-теста.

Для въезда в Болгарию теперь достаточно иметь загранпаспорт и шенгенскую или национальную болгарскую визу. Российским туристам не пригодятся сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты.

Власти Албании отменили сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты для иностранцев. Помимо этого, в стране ослабили масочный режим.

Греция отменила на четыре месяца коронавирусные ограничения. Путешественникам не нужно сдавать ПЦР-тесты и носить маски в общественных местах.

14 апреля стало известно, в какие страны россияне полетят на майские праздники. По данным сервиса «Туту.ру», треть туристов выбрала отдых в Узбекистане и Турции.

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