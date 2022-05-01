Названы самые интересные мастер-классы фестиваля «Московская весна»

Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Россия, Москва, Тверская площадь Карта всех событий

Горожане на фестивальных площадках «Московской весны» получат возможность с пользой провести время, научиться рисовать, ухаживать за растениями, готовить полезные завтраки и делать оригинальные поделки. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Гости площадки на Тверской площади научатся высаживать огород прямо на подоконнике и ухаживать за микрозеленью и рассадой. «Классы ботаники» расскажут, как вырастить съедобные пряные травы.

В сквере у станции метро «Некрасовка» в рамках «Ботанических классов» объяснят, как заботиться о растениях, какие бывают системы полива и освещения, а также познакомят с разными видами трав и цветов.

Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

На улице Перерва и Городецкой для посетителей открыли «Школу музыки и танцев», где они получат шанс погрузиться в мир музыки и научиться танцевать. А в «Школе диджеинга» представят основы профессии и расскажут, как сформировать собственный музыкальный имидж.

Для любителей заниматься творчеством на площади Революции открылась «Весенняя мастерская». В ней москвичи обучатся новым художественным техникам.

Гости площадки на улице Адмирала Руднева познакомятся с «Весенней экомастерской». Юные посетители смогут продумать собственный дизайн, а также украсить в экостилистике подвесные гирлянды и подставки под горячие блюда.

В «Домике творчества» на Митинской улице и Коптевском бульваре научат правильной сортировке мусора и покажут, какие интересные вещи можно сделать из экоматериалов.

Узнать интересные факты о развитии и работе столичного транспорта, а также создать объемные макеты трамваев, автобусов, поездов, троллейбусов и электробусов можно на улице Хачатуряна и бульваре Дмитрия Донского. В дни фестиваля там будут работать «Исторические классы».

Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

При этом на площади Славы распахнет свои двери «Исторический кружок», где можно будет начать знакомство с основами моделирования и картографией. «Школа моряка» познакомит с техникой плетения морских узлов, их видами и способами применения.

В Кулинарной мастерской в районе Куркино научат готовить полезные завтраки и помогут сделать морковные чипсы и постные крекеры. «Поварская школа» на площади Славы, бульваре Дмитрия Донского, Матвеевской и Профсоюзной улицах познакомит с семейными рецептами.

В «Студии живописи» на Ореховом бульваре юные гости познакомятся с работой акварелью, откроют тайны экспрессионизма и познакомятся с картинами Эрнста Кирхнера и Василия Кандинского.

До этого стало известно, что фестиваль «Московская весна», посвященный Дню Победы, пройдет на 21 столичной площадке с 30 апреля по 10 мая. Гостей фестивальных площадок ждут спектакли и концертные программы, творческие мастер-классы и знакомство с историческими фактами, лучшие угощения и занятия спортом.