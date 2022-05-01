Столичные аэропорты возобновили свою работу

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина, Шереметьево терминал D Карта всех событий

В москве возобновлена работа аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщил «Вечерней Москве» начальник пресс-службы аэропорта Роман Генис в воскресенье, 1 мая.

— В аэропорту «Шереметьево» возобновлены все рейсы, аэропорт работает в штатном режиме, — сказал он.

Генис отметил, что представители «Шереметьево» позже сообщат причину отмены и задержек рейсов.

Позже «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе «Домодедово», что аэропорт работает по графику.

— Аэропорт «Домодедово» работает в штатном режиме. Воздушная гавань обслуживает все рейсы в плановом режиме. Актуальный статус рейса можно отследить с помощью онлайн-табло на сайте аэропорта, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в московских аэропортах задержали и отменили более 50 рейсов. В Домодедове задержали десять рейсов и пять отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны шесть рейсов и двадцать два отменены. А в аэропорту Внуково задержаны шесть рейсов, два отменили.