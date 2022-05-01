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Погиб генеральный директор курорта «Красная Поляна» Андрей Круковский

Александр Афонин
Происшествия
Погиб генеральный директор курорта «Красная Поляна» Андрей Круковский
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Генеральный директор курорта «Красная Поляна» в Краснодарском крае Андрей Круковский погиб в результате падения на тропе, ведущей к Ачипсинской крепости в горах Сочи. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщили в пресс-службе курорта.

— Трагически погиб генеральный директор курорта «Красная Поляна» Андрей Алексеевич Круковский. Он любил горы и нашел покой в них, — говорится в сообщении.

Прощание с Круковским состоится 3 мая в Красной Поляне, передает ТАСС.

Андрей Круковский работал в комплексе «Красная Поляна» с 2015 года, пост генерального директора курорта занимал с 2019 года. Он входил в совет директоров компании и за время своей работы начал проект по созданию экокурорта «Лагонаки», а также дал старт строительству канатной дороги на гору Ахун.

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