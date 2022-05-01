Два мотопарада пройдут в Москве в июне и сентябре

В июне и сентябре 2022 года в Москве пройдут два мотопарада. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В дептрансе также напомнили, что в субботу, 30 апреля, в столице прошел мотофестиваль. Колонну мотолюбителей возглавил заместитель мэра Москвы во вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Считаем, что в Москве надо проводить как можно больше транспортных праздников. 30 апреля с большим успехом прошел мотофестиваль, поэтому мы решили, что в этом году их будет еще два. В столице мотоциклы становятся все более популярными, нужно привлекать внимание к этому виду транспорта на дорогах, — заявил заммэра.

Ликсутов в Telegram-канале Дептранса также напомнил, что с 2010 года количество мотоциклистов в городе увеличилось в 2,3 раза и составило более 100 тысяч. Примечательно, что число водителей двухколесного транспорта на дорогах в сутки тоже возросло — с четырех до семи тысяч.

Около двух тысяч человек приняли участие в мотопараде в Москве 30 апреля. Колонна участников двигалась от проспекта Академика Сахарова до парка «Ходынское поле».