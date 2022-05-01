Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Два мотопарада пройдут в Москве в июне и сентябре

Георгий Соланович
Город
Два мотопарада пройдут в Москве в июне и сентябре

В июне и сентябре 2022 года в Москве пройдут два мотопарада. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В дептрансе также напомнили, что в субботу, 30 апреля, в столице прошел мотофестиваль. Колонну мотолюбителей возглавил заместитель мэра Москвы во вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Считаем, что в Москве надо проводить как можно больше транспортных праздников. 30 апреля с большим успехом прошел мотофестиваль, поэтому мы решили, что в этом году их будет еще два. В столице мотоциклы становятся все более популярными, нужно привлекать внимание к этому виду транспорта на дорогах, — заявил заммэра.

Ликсутов в Telegram-канале Дептранса также напомнил, что с 2010 года количество мотоциклистов в городе увеличилось в 2,3 раза и составило более 100 тысяч. Примечательно, что число водителей двухколесного транспорта на дорогах в сутки тоже возросло — с четырех до семи тысяч.

Около двух тысяч человек приняли участие в мотопараде в Москве 30 апреля. Колонна участников двигалась от проспекта Академика Сахарова до парка «Ходынское поле».

Мотоциклы Москва Парады
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте