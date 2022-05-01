В Минобороны России заявили об эвакуации 80 гражданских с территории «Азовстали»

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Благодаря инициативе президента России Владимира Путина с территории завода «Азовсталь» удалось эвакуировать 80 мирных жителей, в том числе женщин и детей. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщили в Минобороны РФ.

— Благодаря инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин, детей. Подразделениями российских Вооруженных сил и Народной милиции ДНР для безопасной эвакуации гражданских лиц был открыт гуманитарный коридор и обеспечивался режим тишины, — пояснили в оборонном ведомстве.

В министерстве также добавили, что все эвакуированные гражданские были доставлены в населенный пункт Безыменное в Донецкой Народной Республике, где им предоставили место для ночлега, пропитание и медпомощь.

Мирные жители, пожелавшие эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию, были переданы сотрудникам ООН и Международного Комитета Красного Креста, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе удалось эвакуировать еще 40 мирных граждан, в том числе восемь детей и 14 женщин.