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В Финляндии заявили о строительстве заборов на границе с Россией

Георгий Соланович
В мире
В Финляндии заявили о строительстве заборов на границе с Россией
Фото: Pexels

На важных участках российско-финской границы планируют установить более эффективные ограждения — заборы. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщили на телеканале MTV3.

— Это важное решение — начать строительство заборов на восточной (российской — прим. «ВМ») границе либо на ключевых участках, либо чтобы покрыть ими большую часть границы. Это для нас масштабное изменение, поэтому оно требует принятия решений на более высоком уровне, — заявил командующий пограничной охраной Северной Карелии Марко Турунен.

Он пояснил, что заграждения планируется построить в зонах повышенного риска — на пограничных пунктах и рядом с ними.

На данный момент Россию и Финляндию разделяет лишь колючая проволока. Заместитель командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари подчеркнул, что существующее ограждение не препятствует пересечению границы и было создано для контроля домашних животных.

Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен резюмировала, что возведение заборов является важной частью оперативной подготовки Финляндии, передает РИА Новости.

30 апреля сообщалось, что правительство и компании Финляндии готовятся к прекращению поставок российского природного газа в мае.

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