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Финляндия готовится к прекращению поставок российского газа в мае

Юлия Курганова
В мире
Финляндия готовится к прекращению поставок российского газа в мае
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Правительство и компании Финляндии готовятся к прекращению поставок российского природного газа из России в мае. Об этом сообщило в субботу, 30 апреля, издание Helsingin Sanomat.

Финское правительство заявило, что рассчитываться за газ в рублях не будет.

По данным портала, не позднее 20 мая финская компания Gasum должна сообщить, принимает ли она условия РФ по поставкам голубого топлива за рубли.

Источники из Европейского союза указывают на то, что другие страны ЕС взяли себе для раздумий такой же промежуток времени и тоже пообещали Газпрому озвучить решение не позднее 20 мая 2022 года.

30 апреля сообщалось, что ЕС планирует до конца года прекратить закупки российской нефти. Так, уже на следующей неделе может быть согласован очередной, шестой по счету, пакет санкций против Москвы.

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