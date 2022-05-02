Жителей столицы пригласили попробовать любимую еду на площадках фестиваля «Московская весна»

Фото: пресс-служба фестиваля «Московская весна»

На площадках фестиваля «Московская весна» жители столицы смогут отведать шашлык и пончики, а также приобрести необычные кусты роз и найти букинистические издания. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщили в пресс-службе мероприятия.

Так, шашлык можно будет попробовать на Тверской площади в специальной гриль-зоне, на бульварной зоне 16-го микрорайона Крюково, на улице Хачатуряна и Профсоюзной улице, а также на Коптевском бульваре и в сквере у Гольяновского пруда.

Блины с семгой, сыром филадельфия, зеленью и паштетом можно будет поесть на Городецкой улице, насладиться вкуснейшими пончиками — на площадке фестиваля на Ключевой улице, а попробовать неожиданные сочетания продуктов и новые вкусы — на площади Революции.

Товары для дачи столичные жители смогут приобрести на Коптевском и Ореховом бульварах, в сквере у станции метро «Некрасовка», площади Славы в Кузьминках, Городецкой, Ключевой, Профсоюзной, Матвеевской, Вешняковской и Святоозерской улицах и в других местах города, а для поклонников букинистики будут работать точки на Митинской, Теплом Стане, Профсоюзной, Матвеевской улицах, а также на Тверской площади.

До этого сообщалось, что горожане на фестивальных площадках «Московской весны» получат возможность с пользой провести время, научиться рисовать, ухаживать за растениями, готовить полезные завтраки и делать оригинальные поделки.