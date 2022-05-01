Около 26 тысяч сотрудников МВД следили за безопасностью во время первомайских мероприятий

Фото: Пресс-служба Госдумы

Около 26 тысяч сотрудников МВД РФ по всей России обеспечивали соблюдение правопорядка во время первомайских мероприятий. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

— В более 1600 населенных пунктах Российской Федерации состоялось свыше 2,2 тысячи мероприятий, посвященных празднованию 1 Мая. Для охраны правопорядка было задействовано около 26 тысяч сотрудников органов внутренних дел. В этой работе также участвовали военнослужащие Росгвардии, представители добровольных народных дружин, казачества и частных охранных организаций, — заявила она.

Волк также подчеркнула, что во время праздничных мероприятий существенных правонарушений допущено не было, отмечается на сайте «МВД-Медиа».

История Праздника Весны и Труда в нашей стране насчитывает больше 100 лет. Впервые 1 Мая в России отметили в 1917 году. Неофициально же — в форме собраний рабочих («маевок») и уличных демонстраций — дату начали праздновать еще в 1890-е годы. В Главархиве Москвы сохранились документы и фотографии, рассказывающие историю Праздника Весны и Труда.