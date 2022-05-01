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Зеленский заявил, что Турция не должна принимать российских туристов

Полина Долганова
В мире
Зеленский заявил, что Турция не должна принимать российских туристов
Фото: bundeskanzleramt.at

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция не должна принимать российских туристов на своей территории. Такое мнение он выразил в воскресенье, 1 мая.

По его словам, Турция выступает посредником в урегулировании ситуации на Украине и одновременно готовит туристические маршруты для россиян.

— Я, как президент, должен сказать, что это невозможно, если мы хотим иметь дружеские отношения, — сказал украинский лидер в интервью греческому общественному телевидению ERT.

Он назвал такое поведения турецких властей «двойными стандартами» и «несправедливостью».

Зеленский также предложил Турции сделать выбор — «за правду или нет».

Президент Украины подытожил, что выражает благодарность народу Греции за поддержку, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Владимир Зеленский Туризм Турция
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