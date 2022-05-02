В Китае заявили, что НАТО хочет дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион

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Североатлантический альянс (НАТО) хочет дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), чтобы обеспечить Соединенным Штатам господство в мире. Такое мнение выразил журналист китайского портала CGTN.

По мнению автора статьи, НАТО хочет казаться оборонительным союзом, но это не мешает альянсу расширяться и инициировать военные конфликты.

— НАТО кричит о мире и безопасности, но в то же самое время сбрасывает огромное количество бомб на другие страны. Теперь она переключила внимание с Атлантики на Азиатско-Тихоокеанский регион, где постоянно играет мускулами, — говорится в материале.

В публикации уточняется, что Штаты рассматривают КНР как препятствие на пути к господству.

Автор материала подытожил, что АТР должен выбрать мир и стабильность в Азии, которые помешают западной стороне накачать регион вооружением и разжечь войну, передает РИА Новости.

30 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и Североатлантический альянс (НАТО) обязаны перестать поставлять оружие на Украину, если они действительно намерены поспособствовать урегулированию кризиса. В интервью китайскому агентству «Синьхуа» глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что украинский народ нуждается в решении неотложных гуманитарных вопросов, а не в «Стрингерах» и «Джавелинах».