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Газпром на 60 процентов увеличил поставки газа в Китай

Полина Долганова
В мире
Газпром на 60 процентов увеличил поставки газа в Китай
Фото: shutterstock

С начала 2022 года компания «Газпром» увеличила поставки газа в КНР на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

— Растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между Газпромом и CNPC, — говорится в сообщении.

При этом экспорт газа в страны дальнего зарубежья достиг показателя в 50,1 миллиарда кубометров, что на 26,9 процента меньше показателей прошлого года.

В компании подытожили, что за 2022 год «Газпром» добыл 175,4 миллиарда кубометров топлива. Этот показатель на 2,5 процента отстает от результатов 2021 года.

Германия призывает закрывать промышленные заводы в Евросоюзе с целью экономии в сфере энергетики, чтобы закачать необходимое количество российского газа в свои хранилища. Однако нет никаких гарантий, что данная мера позволит запастись достаточным объемом энергоресурсов, чтобы избежать дефицита голубого топлива зимой. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, Германия в нынешних условиях действует верно, закрывая некоторые промышленные объекты и заводы. Ведь именно предприятия немцев больше всего зависят от поставок российского газа.

газоснабжение Газпром Китай
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