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«Мы не помирились»: Лепс рассказал об отношениях с бывшей женой

Полина Долганова
Общество
«Мы не помирились»: Лепс рассказал об отношениях с бывшей женой
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский певец Григорий Лепс заявил, что после развода сохранил теплые отношения со своей бывшего супругой Анной Шаплыковой. Об этом он рассказал в эфире программы «Светская хроника» на Пятом канале.

По словам музыканта, бывшая возлюбленная оказывает ему заботу.

— Я сам о себе забочусь и супруга не перестает. Нет, мы не помирились, но мы и не ссорились. Развод не повод для ссоры, у нас великолепные отношения и с Анной, и с детьми, — добавил Лепс.

Недавно телеведущая Ксения Собчак в эфире Первого канала рассказала о личной жизни Григория Лепса, который в конце прошлого года развелся с женой. Вопрос о статусе артиста в настоящее время Собчак задал Иван Ургант. Телеведущая предложила рассказать тайну об отношениях Лепса Урганту на ушко, однако секрет не удалось утаить от зрителей, так как имя спутницы Лепса Собчак назвала с включенным микрофоном. По ее словам, музыкант состоит в отношениях с ведущей Юлией Барановской.

бывшая жена Григорий Лепс Отношения
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