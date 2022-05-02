Губернатор Белгородской области сообщил о «двух сильных разрывах» в регионе

Фото: Pixabay

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «двух сильных разрывах» в регионе. Об этом он написал ночью в воскресенье, 2 мая, на своей странице в Telegram.

— По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе, — написал чиновник.

Он добавил, что дополнительную информацию по инциденту «сообщит утром».

До этого на территории объекта Министерства обороны Российской Федерации под Белгородом произошел пожар. Это случилось на границе Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа. На место инцидента прибыли оперативные службы.

Днем 21 апреля стало известно, что в здании ЦНИИ в Твери произошло возгорание. Пожар начался в кабинете на втором этаже. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.