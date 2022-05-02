Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Глава Белгородской области Гладков сообщил о пожаре на объекте Минобороны РФ

Полина Долганова
Происшествия
Глава Белгородской области Гладков сообщил о пожаре на объекте Минобороны РФ
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На территории объекта Министерства обороны Российской Федерации под Белгородом произошел пожар. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в Telegram.

По его словам, пожар произошел на границе Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа.

Гладков добавил, что на место инцидента прибыли оперативные службы.

Днем 21 апреля стало известно, что в здании ЦНИИ в Твери произошло возгорание. Пожар начался в кабинете на втором этаже. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети. Огонь быстро распространялся из-за деревянных перекрытий и внутренней обшивки в виде пластиковых панелей. Открытое горение удалось ликвидировать только к вечеру.

Что известно о пожаре в военном НИИ в Твери — в материале «Вечерней Москвы».

Кроме того, в турбинном отделении Сахалинской ГРЭС-2 утром в субботу, 30 апреля, произошел серьезный пожар. Причиной возгорания стало отключение турбогенератора.

Белгородская область Минобороны Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте