Глава Белгородской области Гладков сообщил о пожаре на объекте Минобороны РФ

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На территории объекта Министерства обороны Российской Федерации под Белгородом произошел пожар. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в Telegram.

По его словам, пожар произошел на границе Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа.

Гладков добавил, что на место инцидента прибыли оперативные службы.

Днем 21 апреля стало известно, что в здании ЦНИИ в Твери произошло возгорание. Пожар начался в кабинете на втором этаже. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети. Огонь быстро распространялся из-за деревянных перекрытий и внутренней обшивки в виде пластиковых панелей. Открытое горение удалось ликвидировать только к вечеру.

Что известно о пожаре в военном НИИ в Твери — в материале «Вечерней Москвы».

Кроме того, в турбинном отделении Сахалинской ГРЭС-2 утром в субботу, 30 апреля, произошел серьезный пожар. Причиной возгорания стало отключение турбогенератора.